Вражає центральну нервову систему: в Києві зафіксували випадок сказу, як уберегтися

Вражає центральну нервову систему: в Києві зафіксували випадок сказу, як уберегтися

Якщо вас вкусила тварина на вулиці, промийте рану з милом та зверніться до лікаря. Щоб запобігти зараженню домашніх тварин, треба щорічно робити їм щеплення.

У Печерському районі Києва зафіксували випадок сказу у вуличного кота. Це особливо небезпечна інфекційна хвороба людей і тварин. Збудником сказу є вірус, що вражає центральну нервову систему.

Про це повідомили в КМДА.

Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу або ослинення.

Якщо вас вкусила тварина, фахівці радять рясно промити рану водою з милом та звернутись до лікаря.

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Щоб запобігти зараженню домашніх тварин на сказ, їм треба щорічно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватись правил утримання.

Нагадаємо, у селі під Києвом зацвіли шість гектарів полів запашної лаванди. Там висаджено 60 тисяч кущів рослини, адаптованої під наші кліматичні умови.

Фото: Центр громадського здоров`я

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