Вперше за 30 років: в столиці відкрили для відвідувань дзвіницю Києво-Печерської Лаври (фото)

Щоб піднятися на верхівку, потрібно здолати 374 сходинки.

Дзвіницю Києво-Печерської Лаври вперше за 30 років повністю відкрили для відвідувачів. Доступ до третього ярусу був відкритий у жовтні після проведення ремонтно-реставраційних робіт. Відтепер побачити, як працюють лаврські дзвони та насолодитися дивовижним краєвидом Києва з найвищої точки можуть усі бажаючи.

Про це повідомив директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максим Остапенко, пише “Громадське”.

Як зазначається, дзвіницю вперши за 30 років повністю відкрили для відвідувачів. Щоб піднятися на верхівку, потрібно здолати 374 сходинки.

Найвищою церковною спорудою Києва є саме Лаврська дзвіниця. Її висота складає 96,5 метра. Тоді як висота дзвіниці Софійського собору складає 76 метрів. Ненабагато вищий розташований поруч памʼятник Батьківщині, його висота 102 метри. Для того, що б дістатися верхівки дзвіниці, потрібно здолати 374 сходинки.

Лаврську дзвіницю будували з 1731 по 1745 рік. На будівництво було витрачено близько 5 мільйонів цеглин різної форми, а також високохудожню кераміку, виготовлену на лаврських цегельних заводах.

Під час Другої світової війни радянські війська, відступаючи з Києва, підірвали Успенський собор, розташований поруч, однак дзвіниця при цьому не постраждала.

Через незадовільний внутрішній стан споруда була закрита для відвідування. Попередній масштабні ремонтні роботи дзвіниці проводили у 2011–2012 роках.

Нагадаємо, що на Київщині відкрили міст через річку Ірпінь, під яким ховалися люди від ударів окупантів.