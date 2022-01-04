Вперше за 142 роки: у Києві зафіксували температурний рекорд

Вперше за 142 роки: у Києві зафіксували температурний рекорд

Кліматична норма була перевищена на 7,3°С.

У Києві 3 січня зафіксували температурний рекорд. Вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

Про це повідомили на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Це на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Зазначається, що кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня.

Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С.

Нагадаємо, що Львів 1 січня побив температурний рекорд. Адже цей день виявився найтеплішим за всі роки спостережень.

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