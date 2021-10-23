Вперше за 141 рік: у Києві зафіксували температурний рекорд

Вперше за 141 рік: у Києві зафіксували температурний рекорд

Востаннє такий рекорд зафіксували ще у 1889 році.

У Києві ніч проти п'ятниці 22 жовтня виявилась найтеплішою за понад сто років.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Ніч на 22 жовтня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік. Мінімальна температура не опустилась нижче +12, що на 1 градус тепліше, ніж це було у 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 8,5 градусів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від суботи, 23 жовтня, до України прийде похолодання, яке протримається орієнтовно до середи, 27 жовтня, оскільки саме від середини наступного тижня до нас знову повернуться теплі.

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