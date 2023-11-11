Впала і досі не може підвестися: під час ракетного обстрілу Київщини сильно постраждала Тигрюля (відео)

Внаслідок ранкового удару росіян по Київщині 11 листопада у Центрі порятунку диких тварин сильно постраждала тигриця з кличкою Тигрюля.

Про це повідомив "Центр порятунку диких тварин" та оприлюднив відео.

"Ранок для Центру був зовсім не добрим. Після ранкових вибухів поруч з нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися... ", - повідомили у Центрі.

Тигрюлі надали протизапальну й знеболювальну терапію.

"Слідкуємо за станом. Вочевидь, вона травмувала задні кінцівки або хребет. Чекаємо рішення лікарів щодо подальших дій", — розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

В організації додали, що решта тварин центру не постраждали, але пережили важкий стрес.

Ранок для Центру був зовсім не добрим. Після ранкових вибухів поруч з нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися. Проклята рсн…. Тігрюля отримала протизапальну і знеболюючу терапію. Слідкуємо за станом. Вочевидь вона травмувала задні кінцівки або хребет. Чекаємо рішення лікарів щодо подальших дій. Решта тварин Центру не постраждали, але пережили важкий стрес. Персонал Центру, спільно з лікарями, докладав зусиль, щоб забезпечити спокій та безпеку всім тваринам в умовах стресу. Підтримайте Центр порятунку за посиланням: https://campsite.bio/helpwildanimalsua Нам дуже потрібна ваша допомога! Ваші донати рятують життя тварин! Опубліковано Центр порятунку диких тварин Субота, 11 листопада 2023 р.

Довідка: "Центр порятунку диких тварин" від 2018 року надає невідкладну допомогу левам, тиграм, ведмедям, оленям, лисицям та іншим диким тваринам, які постраждали від людської недбалості та жорстокості. Притулок розташований неподалік від Києва, у Бориспільському районі. Там проводять реабілітацію постраждалих тварин. Після цього їх повертають у дику природу або знаходять їм постійний дім.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися фото наслідків ракетної атаки у Київській області.

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