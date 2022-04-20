“Воєнні злочини Росії повинні бути покарані” — Шарль Мішель

Голова Євроради розповів про жахливі враження від відвідин Бородянки.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, відвідавши зруйновану росіянами Бородянку біля Києва, назвав воєнні злочини російських окупантів звірством і запевнив, що вони будуть покарані.

Про це він говорив у середу, 20 квітня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

“Вранці я приїхав до Бородянки, щоб побачити на власні очі, як стоять справи там. Я зустрівся з людьми і бракує слів, щоб висловити те, що я побачив як президент Європейської ради, як батько, як людина. Це звірство, це воєнні злочини, які повинні бути покарані”, — наголосив Шарль Мішель.

Голова Євроради додав, що винуватців обов’язково покарають також за все, що було скоєно у багатьох інших українських містах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Голова держави подякував голові Євроради за змістовну зустріч і солідарність з народом України.

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