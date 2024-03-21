Ворожий удар по Києву: сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет

Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години.

Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

в Святошинському районі уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;

у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

На цю хвилину достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинки 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

Інформація оновлюється та уточнюється.

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"Вкотре закликаю киян та гостей столиці – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди дотримуйтеся заходів безпеки! Гіркий досвід Одеси та Миколаєва доводить, що ворог може завдати повторних ракетних ударів під час ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

"І не забувайте підтримувати та допомагати воїнам Сил Оборони. Їм важлива ваша підтримка! Їм потрібен надійний тил. Від кожного з нас залежить наша Перемога!", - резюмував Попко.

Нагадаємо, що раніше на Київщині працювало ППО.

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