Ворожий безпілотник пошкодив інфраструктурний об’єкт: стали відомі наслідки атаки по Києву

Другу ніч поспіль окупанти атакують Київську область за допомогою БпЛА. Повітряна тривога у регіоні тривала майже 5 годин.

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що близько десяти дронів "Shahed" збили над Києвом і передмістям. Безпілотники заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, а також змінювали вектор руху. Саме тому вночі тривогу в Києві оголошували кілька разів. Через атаку ніхто не постраждав.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав п'ятьох ракетних та 76 авіаційних ударів по Україні, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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