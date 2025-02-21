Ворожі дрони знову атакували Київщину: тривога тривала майже усю ніч

У Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач, а у Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.

У ніч проти 21 лютого російські безпілотними атакували Київщину. Тривога тривала майже усю ніч.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Про це повідомив т.в.о голови Київської ОВА Микола Калашник у соцмережах.

Калашник зазначив, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Унаслідок ворожоі атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено.

В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан попередив, що РФ битиме по енергетиці України щонайменше до кінця зими.

Читайте також: