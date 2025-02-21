Ворожі дрони знову атакували Київщину: тривога тривала майже усю ніч

У Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач, а у Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.
У ніч проти 21 лютого російські безпілотними атакували Київщину. Тривога тривала майже усю ніч.
В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Про це повідомив т.в.о голови Київської ОВА Микола Калашник у соцмережах.
Калашник зазначив, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Унаслідок ворожоі атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено.
В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан попередив, що РФ битиме по енергетиці України щонайменше до кінця зими.
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