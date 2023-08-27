Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами ППО - КМВА

У ніч проти 27 серпня 2023 року відбулася чергова ракетна атака ворога.

Про це у соціальних мережах розповів Сергій Попко, начальник КМВА.

"Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань. (Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.) Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І не забудьте подякувати воїнам ППО, силам оборони та авіації. Ми - переможемо!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ракети увійшли до повітряного простору України.

Також на Черкащині пролунали вибухи: спрацювало ППО.