Ворожа атака та вибух і пожежа у Києві: головні новини ночі 22 червня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 22 червня 2023 року:
- Усім українським областям, окрім західних, загрожувало вороже балістичне озброєння Читати далі –>
- У Києві пролунали вибухи: вогонь охопив багатоповерхівку - очевидці Читати далі –>
- Вибух у київській висотці: рятувальники ліквідовують пожежу на двох поверхах - КМВА Читати далі –>
- Унаслідок вибуху у Києві зруйновано 4 квартири: врятовано 18 осіб - ДСНС Читати далі –>
- Ворожа стратегічна авіація наближалася до акваторії Азовського моря Читати далі –>
Читайте також: