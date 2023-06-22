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Ворожа атака та вибух і пожежа у Києві: головні новини ночі 22 червня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
14к
Час на прочитання
1 хв
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Ворожа атака та вибух і пожежа у Києві: головні новини ночі 22 червня 2023 року

Триває гасіння пожежі у Києві / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 червня 2023 року:

  • Усім українським областям, окрім західних, загрожувало вороже балістичне озброєння Читати далі –>
  • У Києві пролунали вибухи: вогонь охопив багатоповерхівку - очевидці Читати далі –>
  • Вибух у київській висотці: рятувальники ліквідовують пожежу на двох поверхах - КМВА Читати далі –>
  • Унаслідок вибуху у Києві зруйновано 4 квартири: врятовано 18 осіб - ДСНС Читати далі –>
  • Ворожа стратегічна авіація наближалася до акваторії Азовського моря Читати далі –>

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Перегляди
14к
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