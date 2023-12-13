Ворожа атака на столицю: чимало киян отримали порізи від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон

В Дніпровському районі Києва, де було зафіксовано пошкодження фасаду будинку, загоряння на 7-му поверсі та була проведена евакуація мешканців, - уже локалізовано загоряння.

Про це інформує місцева влада у соціальних мережах.

"Є багато постраждалих. Головним чином травми повʼязані з порізами від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон. Усім потерпілим надається медична допомога", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 грудня 2023 року у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО.

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