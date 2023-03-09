Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворожа атака на Київ 9 березня: що відомо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
30к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворожа атака на Київ 9 березня: що відомо

Російські окупанти атакували столицю України

Під ранок 9 березня 2023 року у Києві під час повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів

Нагадаємо, що правило "двох стін" та "двох виходів" рятують життя

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
30к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація