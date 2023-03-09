Ворожа атака на Київ 9 березня: що відомо

Російські окупанти атакували столицю України
Під ранок 9 березня 2023 року у Києві під час повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів.
- Про це повідомили очевидці вибухів у соціальних мережах. Вибухи були настільки потужними, що в будинках тряслися шибки. За попередньою інформацією, йшлося про приліт.
- Також очевидці інциденту розповіли про те, що на місці прильоту почав підійматися чорний дим та розпочалася пожежа.
- Вибухи 9 березня пролунали в Голосіївському районі столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Всі необхідні служби вирушили на місце інциденту.
- До того ж стало відомо, що у Київській області зранку 9 березня працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА). "Працюють сили протиповітряної оборони! Зберігайте інформаційну тишу – нічого не фіксуйте та не викладайте в мережу", – йдеться у повідомленні.
- Після відбою повітряної тривоги у низці областей на заході України, у Києві знову пролунав вибух.
Нагадаємо, що правило "двох стін" та "двох виходів" рятують життя.
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