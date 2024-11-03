Ворог зранку атакував Київ БпЛА: у Шевченківському районі повідомили про пожежу

Ворог вдруге з початку доби атакував столицю.

Російські загарбники зранку, 3 листопада, атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

У повідомленні вказується, що в результаті падіння уламків безпілотник сталося займання у Шевченківському районі столиці.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Шевченківському районі міста. Попередньо, є інформація про пожежу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМВА уточнили, що дані щодо масштабу загоряння, руйнування чи потерпілих уточнюються, — КМВА

Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що пожежу на місці виклику не виявили.

"У Шевченківському районі, куди був виклик екстрених служб, пожежі наразі не виявили, потерпілих — теж немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 3 листопада пролунала серія вибухів.

Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників виникла пожежа в Голосіївському районі міста.

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