Ворог знову обстрілював Київ: снаряди потрапили в кілька приватних будинків на Подолі (фото)

Наразі постраждалих не виявили.
Увечері ворог знову обстрілював Київ.
Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"На місці працюють рятувальники та медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають", - йдеться у повідомленні.
Наразі постраждалих не виявили.
У ДСНС уточнили, що внаслідок ворожого обстрілу у Києві сталося загоряння у трьох житлових будинках.
"О 18:34 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 150 кв. м та о 18:42 – ліквідували", - уточнили в ДСНС.
Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.
Раніше повідомлялось, що ворог намагався просунутись у бік Києва, але не мав успіху.
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