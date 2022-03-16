Ворог знову обстрілював Київ: снаряди потрапили в кілька приватних будинків на Подолі (фото)

Ворог знову обстрілював Київ: снаряди потрапили в кілька приватних будинків на Подолі (фото)

Наразі постраждалих не виявили.

Увечері ворог знову обстрілював Київ.

Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"На місці працюють рятувальники та медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають", - йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалих не виявили.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ворожого обстрілу у Києві сталося загоряння у трьох житлових будинках.

"О 18:34 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 150 кв. м та о 18:42 – ліквідували", - уточнили в ДСНС.

Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.

Раніше повідомлялось, що ворог намагався просунутись у бік Києва, але не мав успіху.

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