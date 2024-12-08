Ворог знову атакував Київщину:у КОВА розповіли про наслідки обстрілів

Російські військові минулої ночі знову атакували Київську область за допомогою ударних дронів.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко,

За його словами, сили протиповітряної оборони успішно ліквідували частину ворожих цілей.

Повідомляється, що у результаті обстрілу постраждалих серед мирного населення немає, і значущих влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Однак внаслідок падіння уламків збитих дронів у одному з населених пунктів було пошкоджено один приватний будинок, дві господарські будівлі та теплицю. Пошкодження будинку мінімальні: вибиті вікна та посічений фасад.

Місцева влада вже активно працює над наданням необхідної допомоги постраждалим, а оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня ворог атакував територію України, випустивши 74 ударних дрони типу Shahed та інші безпілотники з різних російських міст, зокрема Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Читайте також: