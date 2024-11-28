Ворог здійснив комбіновану атаку на Київщину: в обласній адміністрації розповіли про наслідки

За попередніми даними обійшлось без жертв серед цивільного населення.

Вранці 28 листопада ворог здійснив комбіновану атаку ударними дронами та ракетами на Київщину. Тривога тривала всю ніч понад 10 годин.

Про наслідки ворожої атаки на область розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Постраждало дві людини. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями. Їм надається вся необхідна медична допомога", – повідомляє Начальник Київської ОВА.

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будівлю та два автомобілі. Пожежа вже ліквідована.

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В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення.

"В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою Укренерго. Працюють 466 пунктів незламності. Оперативні групи продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки на Київщину", – зазначає Руслан Кравченко.

Нагадаємо, що вибухи також пролунали у інших областях України. Зокрема Харківській, Львівській, Хмельницькій, Сумський, Вінницькій та інших.