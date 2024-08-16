Ворог запустив дрони на Київ з Курської області: повітряна тривога тривала 44 хвилини

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих.

Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву.

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.

За інформацією Повітряних Сил, з району курської області, за попередніми даними були запущені ударні БпЛА. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих.

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Зверну вашу увагу що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було 4 за день. А з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200.

"Не "звикайте" до тривог, коли ворожі дрони і ракети не збирають прямо над містом і які багатьох розслабляють! Завжди ставтеся до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи.

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