Ворог влучив у свій же склад: на Київщині після російських обстрілів згоріло 10 га лісу (фото)

Правоохоронці закликають місцевих жителів не відвідувати ліси через небезпеку для життя.

Внаслідок російських обстрілів Київщини в червні там вигоріло 10 га лісу. Ворожі ракети влучили в місце, де в період окупації навесні 2022 року були позиції загарбників, тож там почалася масова детонація снарядів.

Про це в Мережі повідомила поліція Київщини та розповіла в коментарі "Українській правді" спеціалістка з комунікації Бучанського управління поліції Аліна Подрейко.

"10 гектарів лісу знищила масштабна пожежа, яка спалахнула після чергових ворожих обстрілів на Київщині. Вогонь над окопами агресорів у Здвижівці розростався в геометричній прогресії", – йдеться в заяві поліції Київської області.

Подрейко уточнила, що лісова пожежа спалахнула вдень 16 травня. Тоді саме загарбники запускали ракети "Калібр" із Чорного моря, і в області працювала протиповітряна оборона.

"Внаслідок російського обстрілу сталося займання лісу поблизу Здвижівки. Там під час окупації були позиції російських солдатів, і там тривали жорстокі бої. Плюс там був ворожий склад боєприпасів", – розповіла речниця Бучанського управління поліції.

Вона додала, що після деокупації на місці були проведені роботи з розмінування. Однак ворожий склад із великою кількістю боєприпасів був глибоко під землею, тож на місці почалася масова детонація.

"Вибухи тривали активно приблизно від 15-15:30 десь до 20:00. Вибухало з маленьким інтервалом", – зауважила Подрейко.

На Київщині після російських обстрілів у травні згоріло 10 га лісу / Скриншот

На місці вибухів і пожежі були працівники ДСНС, поліція та представники лісництва, однак через активну детонацію боротися з вогнем було неможливо. Тож ухвалили рішення прорити траншеї, аби зупинити поширення вогню. Коли увечері вибухи дещо стихли, фахівці залучили бронетехніку і трактор, прорили траншеї та врешті зупинили просування пожежі.

Внаслідок інциденту вигоріла та частина лісу, де гриміли вибухи. Зараз місцеві лісництва підраховують збитки.

Поліція закликає місцевих жителів не відвідувати ліси через небезпеку для життя.

На Київщині після російських обстрілів у травні згоріло 10 га лісу / Скриншот

Нагадаємо, російські окупанти спробували завдати атаки по Україні 13 крилатими ракетами в ніч проти 23 червня, однак усі цілі були збиті силами ППО.

Щоправда, внаслідок падіння уламків ракет були пошкоджені приватні будинки на Хмельниччині. Ворог намагався поцілити по аеродрому в області.

Ракетні удари по Україні триватимуть надалі, попередив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, цілі атак – насамперед об'єкти критичної інфраструктури, які впливають і на забезпечення ЗСУ, і на забезпечення життєдіяльності населення.

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