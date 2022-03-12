Ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому у Василькові: поліція оприлюднила відео

Ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому у Василькові: поліція оприлюднила відео

Детонують снаряди, спалахнула пожежа.

Окупанти завдали потужний авіаудар по Василькову.

Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому.

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Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила відео.

Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники.

Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини Моя Київщина Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Цензор.НЕТ Українська правда МВС України Столичний регіон ТСН Телеканал ICTV Сегодня ПравдаТУТ media group Надзвичайні новини Телеканал Україна Інтерфакс-Україна.Рідною мовою Факти ICTV Телеканал Київ Obozrevatel Вікна-новини Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

Нагадаємо, це вже другий випадок у Василькові. Перший був в ніч проти 27 лютого - тоді поблизу с. Крячки Васильківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа у сховищі з нафтопродуктами на базі KLO. Нафтобазу зруйновано.

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