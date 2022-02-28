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Ворог починає відступати: в ОП розповіли, яка ситуація на фронтах

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Ворог починає відступати: в ОП розповіли, яка ситуація на фронтах

Associated Press

Українські захисники наносять удари по окупантам.

Російські загарбники почали відступати на північно-західному напрямку до Києва. Йдеться про населені пункти Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь. На Чернігівському та Сумському напрямках - тиша.

Про це повідомив під час брифінгу радник Офісу президента Олексій Аристович 27 лютого.

"Противник повністю припинив рух на цьому напрямку (північно-західніше Києва - ред.), деякі підрозділи РФ відходять. Наша артилерія продовжує наносити по них удари. На Чернігівському та Сумському напрямках - тиша, на Харківському - спроби денного входу в глиб Харкова, які завершилася для росіян дуже сумно. Щодо Куп'янська, то з'ясовується ситуація, не зважаючи на запис мера і численне запевнення, що вони захопили місто. Не все там так просто", - сказав він.  

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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