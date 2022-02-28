Ворог починає відступати: в ОП розповіли, яка ситуація на фронтах

Українські захисники наносять удари по окупантам.

Російські загарбники почали відступати на північно-західному напрямку до Києва. Йдеться про населені пункти Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь. На Чернігівському та Сумському напрямках - тиша.

Про це повідомив під час брифінгу радник Офісу президента Олексій Аристович 27 лютого.

"Противник повністю припинив рух на цьому напрямку (північно-західніше Києва - ред.), деякі підрозділи РФ відходять. Наша артилерія продовжує наносити по них удари. На Чернігівському та Сумському напрямках - тиша, на Харківському - спроби денного входу в глиб Харкова, які завершилася для росіян дуже сумно. Щодо Куп'янська, то з'ясовується ситуація, не зважаючи на запис мера і численне запевнення, що вони захопили місто. Не все там так просто", - сказав він.