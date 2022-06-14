Ворог переважав у повітряних боях 1 до 6-10: як "Привид Києва" взяв на себе удар у перші два тижні війни

У Повітряних силах розповіли, як з'явився загальний образ "Привид Києва".
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, як військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту Києва.
Ігнат зауважив, що ворог тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ повідомив на брифінгу 14 червня.
"Київ охороняє 40 бригада тактичної авіації, саме звідти йде загальний образ "Привид Києва", саме ці військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту столиці. Противник тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10", - розповів Юрій Ігнат.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України. Водночавс Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).
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