Ворог переважав у повітряних боях 1 до 6-10: як "Привид Києва" взяв на себе удар у перші два тижні війни

Ворог переважав у повітряних боях 1 до 6-10: як "Привид Києва" взяв на себе удар у перші два тижні війни

У Повітряних силах розповіли, як з'явився загальний образ "Привид Києва".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, як військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту Києва.

Ігнат зауважив, що ворог тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ повідомив на брифінгу 14 червня.

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"Київ охороняє 40 бригада тактичної авіації, саме звідти йде загальний образ "Привид Києва", саме ці військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту столиці. Противник тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10", - розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України. Водночавс Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

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