Ворог обстріляв Київ з балістики: ППО знищила всі ворожі цілі

У ніч проти 13 грудня 2023 року відбувся другий за останні два дні удар високошвидкісними ракетами по Києву.

Попередньо, як і 11 грудня, ворог застосував балістичне озброєння.

Про це інформує КМВА у соціальних мережах.

Приблизно о третій годині ночі росіяни здійснили пуски ракет, найімовірніше, із північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. (Кількість та тип ракет остаточно визначать Повітряні Сили). Але внаслідок роботи ППО по збиттю ракет, відбулося падіння уламків в трьох лівобережних районах міста.

Так, в Дарницькому районі:

виникло загоряння приватного будинку на площі 400 м2.

В Дніпровському районі:

загоряння балкона на 7 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, пошкодження фасаду та вікон будинку, загорілися 4 авто в дворі будинку. Проводилася евакуація мешканців. Потерпілі (головним чином з різаними ранами) отримали першу медичну допомогу.

загоряння приватного будинку на площі 2 м2.

В Деснянському районі:

зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості та на проїжджій частині.

Загалом постраждало 23 людини. 13 з них з травмами різного ступеню важкості були госпіталізовані. Усім постраждалим надана невідкладна медична допомога.

Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються та уточнюються.

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"Ворог посилює ракетний терор Києва. Зокрема, застосування балістичних ударів по місту. Цілісність критичної інфраструктури міста та життя мешканців залежить від надійності роботи воїнів ППО та всіх Сил Оборони. А їм, своєю чергою, потрібна ваша підтримка! Тому не забувайте дякувати за захист і порятунок. Донатьте, допомагайте чим зможете! В багато чому від кожного з нас, від залучення до протидії агресору усіма силами та способами - залежить наше спільне майбутнє! І наша Перемога!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено 04:55

"За оновленою інформацією медиків, наразі 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці. З них 15 госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 19 людей отримали допомогу медиків на місці" - заявив у соціальних мережах очільник Києва Віталій Кличко.

Оновлено 05:08

У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють на місці, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.

Нагадаємо, що чимало киян отримали порізи від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон.

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