Ворог намагався просунутись у бік Києва, але не мав успіху: Генштаб ЗСУ про ситуацію щодо оборони столиці

У напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів
Цієї доби російські окупанти намагались просунутись у бік Києва, проте зазнали поразки.
Про це йдеться у зведеннях Генштабу ЗСУ за 16 березня.
"У збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону. Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони. На Сіверському напрямку противника зупинено. Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Також у напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БпЛА “Орлан-10”.
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