Ворог хотів знищити урядовий квартал: аналітик назвав мету ракетного удару по Києву

Росія хотіла створити картинку того, що вона здатна пройти українську ППО, що Київ є вразливим – щоб створити паніку, зазначив Мусієнко.

Сьогоднішня ракетна атака по Києву була спрямована на центр столиці – по урядовому кварталу.

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону 2 вересня.

Мусієнко зазначив, що мета сьогоднішньої атаки відрізняється від минулої – 26 серпня, бо було менше "Шахедів".

"А ось балістика у великій кількості плюс крилаті ракети явно були спрямовані на те, щоб спробувати пройти ешелоновану оборону Києва. І це вже була не ГЕС ціль, як минулого разу, хоча вони не відмовились від ударів по енергетиці, а ймовірною ціллю було, з того, що відомо зараз, якраз центр міста – урядовий квартал, розташування наших спецслужб – розвідки і контррозвідки", – наголосив експерт.

За словами Мусієнка, Росія хотіла створити картинку того, що вона здатна пройти українську ППО, що Київ є вразливим – щоб створити паніку. Він додав, що ворог задумував це як "удар по центру ухвалення рішень". Експерт зазначає, що це росіяни хотіли зробити це саме зараз – коли в суспільстві є напруження через події під Покровськом, навіть є панічні заяви, коли відбуваються дискусії щодо доцільності операції Сил оборони України в Курській області Росії, катастрофа F-16 і загибель пілота.

"Розумієте, яке створюється психологічне тло і відповідно під це потрібно ще створити картинку, що ППО вже і над Києвом вразливе і ви вже не врятуєтеся, мовляв. Тому це все треба було показати. Не вдалося. Це все було збито", – наголосив він.

За словами експерта, ворогу також хотілося продемонструвати, що ППО вразливе не тільки над Москвою, а й над Києвом.

"Як виявилося ППО над Москвою не настільки ефективне як здавалося навіть нам. Дві атаки дронів – в ході першої все збивається, а в ході другої – не все збивається, а це означає, що є дірки, є вразливість", – наголосив Мусієнко.

Водночас експерт зауважив, що від атак на об’єкти енергетики Росія не відмовилася.

"Ці удари можуть готуватися в майбутньому. Зараз вони дещо вичерпали певні запаси, які готували до цієї атаки і тепер буде певна пауза. А потім знову спробують атакувати", – підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ АТАКУВАЛА КИЇВ УСІМ, ЧИМ ЗМОГЛА! Момент удару, наслідки та подробиці!

Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня армія РФ здійснила ракетний удар по Києву. У кількох районах впали уламки, загорілися будівлі та авто. Уламок ракети влучив у корпус котельні одного із закладів освіти.

Гатили по Києву крилатими ракетами та балістикою! Наслідки російської атаки 2 вересня