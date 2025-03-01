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Ворог атакував Київську область: в ОВА розповіли про наслідки

Ворог атакував Київську область: в ОВА розповіли про наслідки

Ворог атакував Київську область 1 березня / Фото: ТСН.ua

Пошкоджено будинки у трьох районах Київської області.

У ніч проти 1 березня російські війська атакували Київську область дронами. Сили ППО збили частину ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Зафіксовані пошкодження у трьох районах:

  • В Обухівському районі постраждали п’ять приватних будинків.
  • У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному будинку: вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

Жертв серед населення немає, критична інфраструктура не постраждала. Власникам будинків обіцяють необхідну допомогу. Оперативні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, вночі, 1 березня, армія РФ нанесла, щонайменше, дев'ять ударів по місту Харків.

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