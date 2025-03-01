Ворог атакував Київську область: в ОВА розповіли про наслідки

Пошкоджено будинки у трьох районах Київської області.

У ніч проти 1 березня російські війська атакували Київську область дронами. Сили ППО збили частину ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Зафіксовані пошкодження у трьох районах:

В Обухівському районі постраждали п’ять приватних будинків.

У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному будинку: вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

Жертв серед населення немає, критична інфраструктура не постраждала. Власникам будинків обіцяють необхідну допомогу. Оперативні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, вночі, 1 березня, армія РФ нанесла, щонайменше, дев'ять ударів по місту Харків.

Читайте також: