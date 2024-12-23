Ворог атакував Київщину: у КОВА розповіли про наслідки

Сили ППО на Київщині знову захистили область від атаки безпілотників, однак уламки спричинили пошкодження будинків та авто.

У ніч на 23 грудня російські війська здійснили атаку на Київську область за допомогою безпілотників. Сили ППО успішно спрацювали, збивши кілька ворожих цілей.

Про це розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За інформацією Кравченка, постраждалих серед населення немає, а об'єкти критичної та житлової інфраструктури залишилися неушкодженими.

Втім, через падіння уламків у одному з районів Київщини пошкоджено лінію електромереж. Електропостачання оперативно відновили. В іншому районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, гаража та трьох автомобілів. У будинках вибиті вікна, пошкоджені двері, фасади та покрівлі.

Оперативні групи працюють над ліквідацією наслідків та фіксацією збитків.

Керівник ОВА закликав жителів області залишатися обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня 2024 року російські війська здійснили чергову атаку на Україну ударними дронами. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Вибухи пролунали у Бориспільському районі (Київщина), Чернігівщині, Миргородському та Глобинському районах (Полтавщина), Роменському районі (Сумщина), Старокостянтинові та на Одещині.

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