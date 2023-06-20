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Ворог атакував Київщину у декілька хвиль: подробиці нічного удару дронами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
23к
Час на прочитання
1 хв
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Ворог атакував Київщину у декілька хвиль: подробиці нічного удару дронами

Атака дронами по Київщині: подробиці нічного удару. / Фото: Андрій Нєбитов

Росія вчергове атакувала міста України дронами та ракетами.

У ніч проти 20 червня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed та ракетами "Іскандер-М" і С-300. ППО вдалося збити 32 з 35 дронів, однак зафіксовані і влучання. У Київській області повітряна тривога тривала понад чотири години, ворог атакував регіон дронами у декілька хвиль. Внаслідок удару є руйнування.   

Про це розповів голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Так, за оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного із районів Київської області пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків. 

Крім того, через падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстилки. Жертв та постраждалих немає.

"Оперативні служби продовжують роботу на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям, чиї будинки постраждали внаслідок атаки, буде надана необхідна допомога", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку по Україні у ніч проти 20 червня.

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Дата публікації
Перегляди
23к
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