Ворог атакував Київщину дронами: що відомо

В області працювали сили ППО.
У суботу, 8 лютого, ворог атакував Київську область з використанням безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомила пресслужба Київська обласна військова адміністрація.
"Тривога тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Водночас в Бучанському та Фастівському районах сталися пожежі на трав'яному настилі через падіння уламків збитих БпЛА, всі вони були ліквідовані.
У Фастівському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок та недобудову — вибито вікна та пошкоджено фасади. Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, вночі російські війська вдарили дронами по Україні.
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