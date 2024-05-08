Ворог атакував Київщину дронами і ракетами: що відомо про наслідки

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Сьогодні, 8 травня, російська окупаційна армія атакувала Київську область безпілотниками та крилатими ракетами. У регіоні спрацювали сили ППО. У чотирьох районах зафіксовано падіння уламків.
Про це повідомив керівник Київська обласна військової адміністрації Руслан Кравченко.
Внаслідок падіння уламків є потерпілі місцеві мешканці. Жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими травмами шпиталізували до лікарні.
За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Втім, внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення були зруйновані. Крім того, пошкоджено 14 приватних будинків та один автомобіль.
Також зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла
"Всі оперативні групи працюють на місцях. Продовжуємо фіксувати та ліквідовувати наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.