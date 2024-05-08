Ворог атакував Київщину дронами і ракетами: що відомо про наслідки

Сьогодні, 8 травня, російська окупаційна армія атакувала Київську область безпілотниками та крилатими ракетами. У регіоні спрацювали сили ППО. У чотирьох районах зафіксовано падіння уламків.

Про це повідомив керівник Київська обласна військової адміністрації Руслан Кравченко.

Внаслідок падіння уламків є потерпілі місцеві мешканці. Жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими травмами шпиталізували до лікарні.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Втім, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення були зруйновані. Крім того, пошкоджено 14 приватних будинків та один автомобіль.

Також зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла

"Всі оперативні групи працюють на місцях. Продовжуємо фіксувати та ліквідовувати наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.