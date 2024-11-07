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Ворог атакував Київ дроном: спалахнула пожежа на верхіх поверхах багатоповерхівки, людей евакуюють

Ворог атакував Київ дроном: спалахнула пожежа на верхіх поверхах багатоповерхівки, людей евакуюють

Атака ворога на Київ триває / Фото: із соцмереж

Атака на Київ триває.

У Печерському районі Києва палають верхні поверхи багатоповерхівки.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. 

Всі екстрені служби на місці. 

Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях. 

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву в  Печерському районі. Уламки впали на багатоквартирний житловий будинок. Попередньо, є сильне задимлення. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - додав у повідомленні у соціальних мережах Сергій Попка. 

"Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА. Наразі звернень до медиків немає. Бригади чергують на місці", - додав пізніше Кличко. 

Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО

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