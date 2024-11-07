Ворог атакував Київ дроном: спалахнула пожежа на верхіх поверхах багатоповерхівки, людей евакуюють

Атака на Київ триває.
У Печерському районі Києва палають верхні поверхи багатоповерхівки.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.
Всі екстрені служби на місці.
Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях.
"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву в Печерському районі. Уламки впали на багатоквартирний житловий будинок. Попередньо, є сильне задимлення. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - додав у повідомленні у соціальних мережах Сергій Попка.
"Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА. Наразі звернень до медиків немає. Бригади чергують на місці", - додав пізніше Кличко.
Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО.
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