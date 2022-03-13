Вони жили добре, не рівня нам: під Києвом окупанти затримують мирних жителів і хваляться мародерствами (перехоплена розмова)

Вони жили добре, не рівня нам: під Києвом окупанти затримують мирних жителів і хваляться мародерствами (перехоплена розмова)

Також окупанти зазначають, що Чечня, Сирія для російських військових – це курорти, порівняно з Україною. За їхніми словами, навіть війна в Чечні — "дитячий белькіт".

У Мережі опублікували розмову російських окупантів у Бучі, перехоплену СБУ.

Запис розмістив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Росіяни розповідають, як затримували мирних жителів як заручників, хваляються мародерствами та у захваті від того, як добре живуть люди в Україні, на відміну від Росії.

Також вони зазначають, що Чечня, Сирія для російських військових – це курорти, порівняно з Україною. За їхніми словами, навіть війна в Чечні — "дитячий белькіт".

Повний запис розмови окупантів у Бучі

— "Здарова, как дела.

— Та ниче, нормально. У вас там че, кормлят?

— Да как кормят. Мы дома обнесли, что понаходили, то и едим. Буча, Ирпень. Валяются по улицам растрелянные (гражданские — Ред.). Есть, кое-где прячутся по подвалам.

— Против вас выступают?

— Выступают. Ну они жили хорошо. Не чета нам. Там такие дома, что одуреть можно. Такие ремонты, бытовая техника. Я такого у нас и не видел.

— У нас тоже здесь начинают дезертиры, мол отправляйте домой, забирайте оружие, мы не будем (воевать — Ред.) Ну это понятно: есть отряды, у которых потери большие. Их надо менять.

— А менять не кем.

— Менять не кем. Дома все увольняются, говорят: "ну его туда (в Украину — Ред.) ехать".

— Чеченцы — молодцы. Дезертиров... (неразборчиво). Те головы режут, чемоданы собирают. Зашли в село. Половили мирных. В один подвал мужиков, в другой — баб. Мол, если своим не скажите, чтоб оружие сложили — вырежем все подвалы. Чечня по сравнению с Украиной — это детский лепет. Уже даже бывалые сказали, что такой войны не было вообще. Чечня, Сирия — курорты, по сравнению с тем, что тут творится".

В іншій перехопленій телефонній розмові російський військовий телефонує матері та розповідає про мародерства.

— "По коттеджам походил, посмотрел. Ох**льно люди живут. Все дома побросали, все грабят — наши (российские оккупанты — Ред.) чисто. Наши все разграбили, окна выбивают, все ломают. В домах все забирают. Я себе тоже (неразборчиво) взял, курточек взял. Там куртки брендовые. В баул запихнул. Кроссовки себе взял. Машина Infiniti новая стояла, 5 тысяч км пробега всего — думаю, в Россию такую вывезти бы".

Раніше повідомлялося, що "кадирівці" розстріляли поранених російських солдатів поблизу Києва.

Нагадаємо, що СБУ перехопила розмову окупантів РФ: злочинцям у Харкові дали команду стріляти по цивільних людях.

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