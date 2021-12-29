"Вони нам не потрібні": у Києві чоловік викинув з вікна багатоповерхівки новонароджених цуценят

"Вони нам не потрібні": у Києві чоловік викинув з вікна багатоповерхівки новонароджених цуценят

Стосовно живодера проводяться перевірки. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.

У Києві чоловік викинув із вікна багатоповерхівки п'ять новонароджених цуценят. Четверолапі загинули на місці.

Про це пишуть "Вікна".

Як стало відомо, з вікна цуценят викинув чоловік, який у такий спосіб вирішив позбутися дитинчат своєї не стерилізованої собаки. Коли на місце прибули копи та стали з'ясовувати обставини події, чоловік ледь стояв на ногах. Очевидно, він був у нетверезому стані.

“Цуценята на вулиці. Це я їх викинув із вікна. Зробив це тому, що вони нам не потрібні”, — заявив чоловік.

У поліції факт події задокументували. Стосовно живодера проводяться перевірки. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Харківській області по-звірячому вбили безпритульну кішку, а її труп повісили на вході до місцевої церкви.

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