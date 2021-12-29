"Вони нам не потрібні": у Києві чоловік викинув з вікна багатоповерхівки новонароджених цуценят

Стосовно живодера проводяться перевірки. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.
У Києві чоловік викинув із вікна багатоповерхівки п'ять новонароджених цуценят. Четверолапі загинули на місці.
Про це пишуть "Вікна".
Як стало відомо, з вікна цуценят викинув чоловік, який у такий спосіб вирішив позбутися дитинчат своєї не стерилізованої собаки. Коли на місце прибули копи та стали з'ясовувати обставини події, чоловік ледь стояв на ногах. Очевидно, він був у нетверезому стані.
“Цуценята на вулиці. Це я їх викинув із вікна. Зробив це тому, що вони нам не потрібні”, — заявив чоловік.
У поліції факт події задокументували. Стосовно живодера проводяться перевірки. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.
Нагадаємо, що у Харківській області по-звірячому вбили безпритульну кішку, а її труп повісили на вході до місцевої церкви.
Читайте також:
- У Херсоні дівчина намагалася зняти з дерева кота, але застрягла сама.
- У Харкові сильно засніжило: як місто дає раду з негодою.
- У Хмельницькій області контрактник вивіз із військової частини комплектування на 1 млн грн.