Волонтерка показала будинок баби Жені в Ічні, яку виганяли з "Хлібного" на Хрещатику (відео)

Скандальна історія з "Хлібним" у Києві отримала продовження - до будинку бабусі приїхала волонтерка.
Волонтерка Людмила Черкас приїхала до Ічні на Чернігівщині, де мешкає баба Женя, яку виганяли з "Хлібного" на Хрещатику в Києві. Вона показала будинок жінки та поспілкувалася з місцевими мешканцями.
Відео опублікувала заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва.
За її словами, будинок жінки потребує ремонту. Навколо нього немає паркану, а голодні кози гуляють по всьому місту. Саму жінку вдома не застали.
"Сам будинок потребує таки ремонту, як бачите у звіті. Кози є і справді гуляють без нагляду і це проблема і для баби Жені, і для самої громади. Ще частина… загинула і "неправильно похована", що теж створює дискомфорт для всіх мешканців. Умови проживання бабусі теж досить плачевні - комунікацій як таких нема, бо є заборгованість", - розповіла Сергєєва.
Волонтерка разом із замміністеркою хочуть допомогти жінці: прибрати, обробити антисептиком подвір’я, вивезти сміття, прибрати в хаті та привезти їжу козам, які вижили.
"Якщо в когось є бажання і можливість долучитися - ласкаво просимо", - додала Сергєєва.
Нагадаємо, напередодні стався черговий скандал з мережею "Хлібний" у Києві. 84-річну бабусю, яка зайшла погрітися та попросила поїсти, офіціантка закладу на Хрещатику нібито виганяла на вулицю. Історія отримала широкий розголос і тисячі коментарів у Мережі.
Читайте також: