Володимир Кличко та «Українська команда» передали 204 батальйону броньовик: Захистить від куль, мін та засідок

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Волонтери «Української команди» разом з Володимиром Кличко приїхали в розташування 204-го батальйону київської тероборони з подарунками. Привезли новий броньовик «Кобра». Він вміщує 10 осіб і здатен захистити бійців від автоматних черг, мін та засідок. Тож такий броньовик дуже потрібен на передовій», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Про такий броньовик просили бійці 204-го батальйону, коли волонтери «Української команди» та Володимир Кличко привозили їм розвідувальні дрони. Про потреби захисників дізнався Володимир Кличко і допоміг придбати цей броньовик, повідомляє «Українська команда». При цьому командир 204-го батальйону Сергій Горохівський зазначив, що це було зроблено дуже оперативно.

«Такої швидкості реалізації проєкта за історію нашого батальйона ще не було», - сказав він.

Володимир Кличко підкреслив, що цей броньовик – українського виробництва.

«Цей броньовик зроблений в Україні. Це ми, українці, робимо це. І робимо швидко. І, до речі, в цьому авто дуже багато класних речей», - зазначив Володимир Кличко.

Також він передав бійцям розвідувальні безпілотники і подякував «Українській команді» за спільну роботу.

«Ми не одні. Вільний світ знає, що ми тут, в Україні, боремось не тільки за наше життя і нашу свободу, а також за їхню. І тому тільки разом. З «Українською командою». Це все спільна робота. І вам подяка, Артуре Леонідовичу, що змотивували», - заявив Володимир Кличко.

Керівник «Української команди» Артур Палатний наголосив, що «Українська команда» і надалі допомагатиме українським захисникам.

«Хочу побажати від «Української команди», від всіх киян, від всіх українців: залишайтесь живими та здоровими. А «Українська команда» і надалі допомагатиме нашим бійцям. Разом ми обов’язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні!» - наголосив Артур Палатний.

Раніше «Українська команда» і Володимир Кличко передали бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 10 безпілотників, а 18-й Окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського – шоломи для пілотів. Також «Українська команда» передала на передову вже декілька десятків дронів-камікадзе з «вибуховими посланнями» окупантам від українців, які донатили на ці безпілотники.