Вогонь знищив унікальний орган: Ткаченко показав, який вигляд після пожежі має костел Святого Миколая (фото)

Вогонь знищив унікальний орган: Ткаченко показав, який вигляд після пожежі має костел Святого Миколая (фото)

За словами міністра культури, костелу нічого не загрожує.

Знищений орган та люстра на підлозі - такий вигляд наразі має після пожежі костел Святого Миколая, який спалахнув ввечері 3 вересня.

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Світлини з наслідками від пожежі 4 вересня опублікував у своєму Telegram-каналі міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Сьогодні вранці, після огляду результатів пожежі у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, скажу головне – завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі. Костелу нічого не загрожує. Проте маємо болісну втрату – унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив", - написав очільник Мінкульту.

Олександр Ткаченко Телеграм

Олександр Ткаченко Телеграм

Ткаченко також зазначив, що точну причину пожежі встановить слідство, а МКІП починає детальну оцінку ушкоджень костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

Варто зазначити, що орган "Reiger-Kloss", який згорів, був єдиний такий інструмент у всій Європі. Він був побудований у 1980 році у тодішній Чехословаччині.

Нагадаємо, 3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая - загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган. На щастя, потерпілих немає. Як повідомили у ДСНС, о 22:41 пожежу було локалізовано на площі 80 кв.м, а о 23:26 - ліквідовано.

Пожежа в костелі Святого Миколая ймовірно спалахнула під час репетиції на органі

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