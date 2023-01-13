Вогонь перекинувся на дах будинку: з'явилися фото і деталі сильної пожежі у Києві

Сьогодні, 13 січня, рятувальники ліквідували пожежу у Києві, що виникла у Дарницькому районі столиці. Там горів 2-поверховий житловий будинок. Полум'я розкинулася на його покрівлю.

Про це поінформували в ДСНС у місті Києві.

Вогнеборці о 9:03 отримали повідомлення про пожежу, що спалахнула на вул. Садовій, 117. По прибуттю на місце займання, бійці встановили, що горить 2-поверховий житловий будинок з розповсюдженням полум’я на покрівлю.

О 10:35 займання локалізували на площі 100 кв. м та о 10:59 – ліквідували.

Вогонб гасили 18 надзвичайників за допомогою 4 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, кияни помітил чорний дим в небі у районі Осокорків і оприлюднили відповідне відео у соцмережі. Як з'ясував ТСН.ua, це горів приватний будинок на вулиці Садовій,117.

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