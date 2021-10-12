Вогняна пристрасть: на Київщині після сварки із колишньою дружиною, чоловік підпалив двері її квартири і сам обгорів

Поліцейські встановлюють обставини пожежі в місті Вишневому.
Ввечері 11 жовтня у Вишневому по вулиці Машинобудівників, після конфлікту із колишньою дружиною, чоловік підпалив вхідні двері її квартири.
Про це інформує поліція Київської області у Facebook.
На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції, представники ДСНС та швидка медична допомога.
Жителів багатоповерхівки було евакуйовано, пожежу локалізували. Від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець займання. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу.
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