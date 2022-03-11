Вогнеборці загасили пожежу на взуттєвій фабриці в Дніпрі: відео

Вогнеборці загасили пожежу на взуттєвій фабриці в Дніпрі: відео

Взуттєва фабрика спалахнула після авіаударів.

Сьогодні, 11 березня, о 09:29 вогнеборці ліквідували пожежу на території взуттєвої фабрики у м. Дніпрі.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв. о 09:29 пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі зранку в п'ятницю, 11 березня, близько 6:10, російські військові завдали трьох авіаударів по місту в Новокодацькому районі. Снаряд влучив поблизу дитячого садочка, багатоквартирного житлового будинка та в двоповерхову взуттєву фабрику, яка внаслідок цього загорілася.