Водохреще у Києві 6 січня – фото

У суботу, 6 січня 2024 року, українці вперше святкують Водохреще в цей день через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар. Водохреще або Хрещення Господнє – велике християнське свято, яке раніше завжди припадало на 19 січня. Однак, після 1 вересня 2023 року його дата змінилася на 6 січня.

Через військовий стан та регулярні атаки РФ по Україні киян просили відмовитись у цей день від проведення масових заходів та купань в ополонці. Проте деякі люди все-таки прийшли зануритися в Дніпро.

Як пише "Телеграф", в Оболонському районі Києва на одному з пляжів було організовано чергування всіх екстрених служб: поліції, медиків швидкої допомоги, рятувальників та пожежників.

Водохресні купання у Києві 6 січня 2024 року

Проте цього року на пляжі столиці немає особливого ажіотажу та купаються лише одиниці.

Водохресні купання у Києві 6 січня 2024 року

Водохресні купання у Києві 6 січня 2024 року

Водохресні купання у Києві 6 січня 2024 року

Водохреще означає хрещення Ісуса Христа, яке відбулося в річці Йордан. Ця подія вважається однією з найважливіших в церковній традиції. Існує чимало обрядів, які завжди проводять цього дня. Так, наприклад, священники занурюють у воду хрест, освячуючи її. Вважається, що після такого ритуалу вода стає святою і отримує особливу духовну силу.

Традиційно свято супроводжується купаннями в ополонці, а християни надають воді цього дня особливих цілющих властивостей. Вважається, що вода на Водохреща має здатність виліковувати як фізично, так і духовно, а також не псується і її можна зберігати протягом цілого року.

Нагадаємо, маленький чоловік, фото якого після обстрілу Києва облетіло весь світ, потребує допомоги (фото).

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