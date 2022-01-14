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Водохреще 2022 у Києві: де можна безпечно пірнути в ополонку (адреси)

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Водохреще 2022 у Києві: де можна безпечно пірнути в ополонку (адреси)

УНІАН

Щороку 19 січня українці святкують велике свято Хрещення Господнє, Водохреще або Богоявлення Господнє.

За традицією на Водохреще, 19 січня, кияни занурюються в ополонки. У столиці цього року підготують 15 локацій, де можна купатися безпечно. Там встановлять біотуалети, кабінки для перевдягання, а також чергуватимуть медики і рятувальники.

Про це ТСН.ua розповіли в КП "Плесо".

Основна локація - Гідропарк

Основну локацію для пірнання обладнають у Гідропарку, пляж "Дитячий". У середу, 19 січня, о 13:00 тут проведуть святкове богослужіння та освячення води. На пляжі для містян покладуть килимову доріжку від воріт до місця освячення води.

Повний список обладнаних ополонок у Києві:

  • Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
  • "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;
  • "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;
  • "Наталка 2" (парк);
  • "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;
  • "Предмостная Слобідка". Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
  • "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;
  • "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;
  • "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;
  • "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка;
  • "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;
  • "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;
  • Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-пр. Оболонський;
  • "Радуга", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська. 7;
  • "Чорторий". Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

Організм бажано готувати завчасно

Нагадаємо, що стрибок у крижану воду може спричинити спазм судин та навіть зупинку серця. Аби екстремальне занурення пройшло без наслідків кажуть, організм бажано готувати завчасно, а пірнати тільки у спеціально облаштованих місцях. Крім того, не радять перебувати у холодній воді довше 30 секунд.

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще | Новини України

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще | Новини України

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