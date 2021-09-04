Водіїв Києва попередили про перекриття руху 4 вересня на низці вулиць міста: перелік

Водіїв Києва попередили про перекриття руху 4 вересня на низці вулиць міста: перелік

Сьогодні на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між збірними командами України та Франції.

У суботу ввечері, 4 вересня, в Києві перекриють низку вулиць через спортивні масові заходи.

Про це повідомляє Нацполіція в своєму Telegram-каналі.

Таким чином, 4 вересня від 18:00 до 23:00 у місті Києві обмежать рух на вулицях:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Хрещатицькій;

Гаванському мосту (тільки у напрямку вулиці Набережно-Рибальської);

Володимирському узвозі (тільки у напрямку вулиці Петра Сагайдачного);

Набережному шосе (обмежать рух тільки у напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької);

Набережно-Рибальської (обмежать тільки у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків);

Контрактовій площі у межах вулиць Григорія Сковороди, Покровської, Братської;

на ділянках прилеглих вулиць.

Заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського узвозу, а з'їзд з мосту Метро буде функціонувати тільки на естакаду, рух від мосту Патону буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду, сказано у попередженні поліції для водіїв.

Своєю чергою у КМДА повідомили, що в радіусі 15 хвилин ходьби від стадіону працює близько 50 муніципальних майданчиків для паркування та 4 великих критих паркінги. Користування міськими паркомайданчиками у вихідні безкоштовне.

Нагадаємо, 4 вересня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між збірними командами України та Франції: триватиме відбір на ЧС-2022.

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