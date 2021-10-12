Водія на смерть затисло в салоні: у Києві іномарка на великій швидкості влетіла у бензовоз

Водія на смерть затисло в салоні: у Києві іномарка на великій швидкості влетіла у бензовоз

Водій помер на місці аварії.

Увечері 11 жовтня в Києві сталася смертельна аварія: іномарка вилетіла на зустрічну смугу й лобом у лоб зіткнулася з бетоновозом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 жовтня.

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За попередньою інформацією, водій Mitsubishi їхав на великій швидкості. Від удару передню частину автівки повністю зім'яло. Кермувальника затисло всередині. Дістатися до нього медикам було складно. Вони намагалися підтримувати його життя до приїзду рятувальників. Утім, чоловік помер ще до того, як його звільнили з металевої пастки.

Усі обставини аварії з'ясовує поліція.

Новини України: надвечір у Києві сталася смертельна ДТП

Як повідомлялося, увечері 9 жовтня на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна аварія за участю маршрутки і легкового авто. В результаті зіткнення легкового автомобіля з маршрутним автобусом №322 "Київ-Бровари", маршрутка протаранила стовп, перекинулася і буквально розкололася.

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