Водій заснув за кермом та врізався в акацію: у ДТП на Київщині постраждала 4-річна дитина (фото)

В результаті ДТП постраждав син водія, який був пристебнутий пасками безпеки.
В результаті ДТП на Київщині постраждав чотирирічний хлопчик.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Аварія сталася на 78 км траси Київ-Одеса.
Як встановили правоохоронці, 33-річний водій Chevrolet під час руху заснув за кермом та з’їхав з дороги. Автівка зіткнулася з деревом.
"В результаті ДТП постраждав син водія, який був пристебнутий пасками безпеки. З травмою грудної клітини та кінцівок його госпіталізували", - зазначили у поліції.
На місці аварії працювали слідчі Білоцерківського управління поліції та патрульні поліцейські.
Нагадаємо, у Києві 23-річний водій на великій швидкості збив на блокпосту двох нацгвардійців, один загинув на місці.
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