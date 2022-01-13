Водій Кличка порушив правила паркування у Києві: мер прокоментував інцидент

Водій припаркувався ближче 10 метрів до пішохідного переходу.

В Києві у четвер, 13 січня, водій Віталія Кличка порушив ПДР.

Чоловік припаркував автомобіль Toyota Sequoia на вулиці Рейтарській з порушенням правил дорожнього руху (ближче 10 метрів до пішохідного переходу). Відповідне фото оприлюднили у соцмережах.

Віталій Кличко зауважив, що штраф у сумі 340 гривень уже сплачено.

Про це він написав у Telegram.

"Друзі! Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без винятку", - написам мер Києва.

Нагадаємо, у Київській області чоловік тікав від поліції, наїхав на копа, зніс огорожу та влетів у дерево. Поліцейські з'ясували, що утікач був п'яним.

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