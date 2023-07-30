Водій елітного авто у Києві підрізав “швидку”, якою доставляли дитину до реанімації (відео)

У Києві на вулиці Олени Теліги водій легковика Cadillac Escalade перекрив рух автомобілю швидкої допомоги, який мчав із ввімкнутою сиреною, поспішаючи до реанімації. В салоні спецтранспорту медичної служби була дворічна дитина.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі “ДТП.Київ”.

"Київ. Чоловіка на елітному Cadillac Escalade обурила "швидка" з сиреною у його вільному ряду. Лікарі везли дворічну дитину з судомами в реанімацію", – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що водій люксового автомобіля перекрив рух “швидкій” у крайньому лівому ряду, а згодом вийшов, щоб "розібратися" з медиками.

Коли водієві “Кадилака” лікарі доволі емоційно пояснили, що вони поспішають з дитиною до лікарні, тому не потрібно перекривати їм дорогу, він розвернувся і пішов до свого автомобіля.

Водій елітного авто у Києві підрізав “швидку”, якою доставляли дитину до реанімації

Нагадаємо, раніше у Києві водій легковика на великій швидкості врізався на блокпост та збив двох солдат Нацгвардії, які несли службу, і протаранив дві автівки. Один із військовослужбовців загинув на місці події, іншого госпіталізували у лікарню.

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