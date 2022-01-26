Водій BMW у Києві не пропустив швидку, яка везла "тяжкого" пацієнта (відео)

Швидкій довелося об'їжджати легковик.
У Києві водій легковика BMW на окружній дорозі не пропустив швидку, яка поспішала до лікарні з "тяжким" пацієнтом. Обидві автівки їхали в лівій смузі.
Відео з реєстратора медиків опублікували в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
На записі видно, що швидка їхала із увімкненими мигалками та сиреною. Перед нею їхала тільки одна автівка, яка мала можливість поступитися дорогою, але не зробила цього. Швидкій довелося об'їжджати легковик.
Користувачі Мережі засудили водія BMW. "Що з людьми коїться", - написали у коментарях.
Нагадаємо, що у Києві пропонують продовжити роботу метрополітену до другої чи третьої ночі в ніч з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю.
Читайте також:
- Із окремими туалетом, душем і пральною машинкою: у київській багатоповерхівці власник зробив з однієї квартири три
- Стояв шалений крик, а кулі ледь не прошили вікно: "боротьба з корупцією" в Києві закінчилася стріляниною
- Понад 20 травмованих і дві кримінальні справи: як минув протест ФОПів під парламентом