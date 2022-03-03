Вода змінила колір або є запах: киянам пояснили, що робити у такій ситуації

Якщо в будинку тривалий час були відсутні мешканці, воду перед використанням треба спустити.
Усі показники водопровідної води в Києві перебувають у межах норми. Якість води контролюють фахівці цілодобово без вихідних.
Про це з посиланням на пресслужбу АК "Київводоканалу" повідомив "Інтерфакс".
"На сьогодні всі фізико-хімічні та мікробіологічні показники водопровідної води перебувають у межах норми. Кияни щодня отримують безпечну чисту питну воду, що відповідає чинним Державним санітарним правилам та нормам ДСанПіН", – сказано в повідомленні.
Водночас у "Київводоканалі" наголосили на необхідності спускання води протягом кількох хвилин перед використанням у разі, якщо в будинку тривалий час були відсутні мешканці.
"Якщо водою в будівлі тривалий час ніхто не користується, вона може застоюватися в трубах. Це може статися, якщо з вашого будинку виїхало багато мешканців, і вибірка води знизилася. Тому якщо ви помітили зміну кольору або запаху води, просто спустіть її протягом кількох хвилин", - пояснили громадяни.
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