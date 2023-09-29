Вода у Дніпрі була з комфортною температурою рекордні майже 120 днів

У Дніпрі в межах Києва температура води перейшла через 20°С у бік зниження, період з комфортною температурою води у цьому році тривав рекордні 119 днів.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 25 вересня 2023 року температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20°С у бік зниження", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, перехід температури води через +20°С у бік підвищення відбувся у цьому році 29 травня, тобто період з комфортною температурою води тривав рекордні 119 днів.

Середня тривалість періоду з комфортною температурою за період спостережень – 90 днів, найдовша – 119 днів у 2023 році, а найкоротша – 53 дні у 1994 році.

Максимальна температура води була відзначена 20 липня – 27,2 °С.

Найвищою за час проведення спостережень температури води була 22 липня 2010 року – 28,6°С.

Найраніше за період спостережень перехід температури води через +20°С у бік зростання спостерігався 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках.

"Найраніше перехід температури води через +20°С у бік зниження спостерігався 9 серпня у 1987 році, а найпізніше 25 вересня у 2023 році", - підсумувалив Обсерватоії.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що цьогорічний жовтень в Україні розпочнеться різким похолоданням, після якого вже не варто очікувати бабиного літа.

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