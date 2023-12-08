Вода тисне на стінки тунелю: що відомо про екстренну зупинку поїздів на синій гілці (фото, подробиці)

У Києві 8 грудня з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелю зупинили рух поїздів на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська". Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська". Столична влада в екстреному порядку, на час ремонтних робіт, уже організувала рух наземного транспорту: автобусів і тролейбусів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після огляду проблемної ділянки тунелю разом із керівництвом метрополітену, йдеться на сайті КМДА.

"Нам довелось ухвалити це рішення, оскільки безпека пасажирів – це головне. Ми сподівались, що зможемо експлуатувати цю гілку підземки ще до кінця цього дня. Але чергове обстеження показало, що це вкрай небезпечно. Тому в екстреному порядку налагоджуємо роботу наземного громадського транспорту. І вже від "Теремків" до "Либідської" курсує 55 автобусів і 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість одиниць наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшимо до 77 автобусів і 20 тролейбусів", – розповів Кличко.

Тунелі споруджували майже у ручному режимі

Мер Києва зазначив, що ці перегінні тунелі між станціями споруджували в 2008-2010 роках у складних умовах: не в автоматичному, а майже ручному режимі. Тоді розрили велику ділянку глибиною 8-10 метрів, яка наразі пропускає воду. Це зона річки Либідь, яка частково йде під поверхнею. Там, на жаль, є глина, що не дає воді спускатись вниз. Підтоплення тунелю – це складова проблеми.

Вода тисне на стінки тунелю...

Вода тисне на стінки тунелю, він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду. А коли йде потяг, цей процес прискорюється. Тому після фахового обстеження вирішили закрити рух сьогодні, у терміновому порядку.

Фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями «Теремки» – «Деміївська». Там рух поїздів закрили. І наразі вони курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Либідська». На час ремонтних робіт оперативно організували рух наземного транспорту: автобусів та тролейбусів. Від "Теремків" до "Либідської" курсують уже 55 автобусів та 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшимо до 77 автобусів і 20 тролейбусів. Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні. Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 8 грудня 2023 р.

Коли будуть висновки про технічний стан тунелів

Начальник Київського метрополітену пояснив, що потрібно зовнішньо дістатися до перегінного тунелю, а це буде приблизно за 2-3 місяці.

"Перший звіт (про технічний стан тунелів на ділянці між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" – ред.) буде за два тижні після отримання результатів по геології. Після чого буде тунель зверху розкритий... ми повинні ззовні добратися до тунелю і побачити, чи було генпідрядником дотримані ті норми, які були передбачені проєктом... Це буде приблизно місяця за два-три, не раніше. Тому що котлован треба зробити близько 20 метрів в довжину і в ширину більше 10 метрів, а глибина залягання – від п'яти метрів до восьми з половиною", - пояснив він.

Як довго триватимуть відновлювальтні роботи

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до шести місяців і проводитимуть їх на поверхні землі. Наразі фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій. Та ефективно здійснити всі необхідні відновлювальні роботи.

Водночас депутат Київської міської ради Андрій Вітренко висловив думку, що терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року. А через це місцевих мешканців чекають величезні пробки.

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